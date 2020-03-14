События

11:49 14.03.2020

В Киеве на Михайловской площади собираются участники марша по случаю Дня добровольца

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В Киеве на Михайловской площади собираются участники марша по случаю Дня добровольца

Участники Марша патриотов по случаю Дня добровольца собираются в Киеве на Михайловской площади.

Площадь у Свято-Михайловского Златоверхого собора заполняется военными, участниками добровольческих объединений и гражданскими. Активисты пришли с государственными флагами и флагами добровольческих объединений.

Очень много людей приходят с цветами, чтобы возложить к Стене памяти погибших защитников Украины, а также на Алее Небесной сотни.

Обстановка спокойная. На месте находятся правоохранители и полиция диалога.

В Киеве солнечно, но ветреная и прохладная погода. Участники марша планируют пройти через Майдан Независимости по улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллеей Небесной сотни.

Организатор Марша - общественная организация "Справа громад". Поскольку в Украине объявили об ограничительных мерах в связи с коронавирусом, организаторы призвали пожилых людей, детей и всех, кто в группе риска, оставаться дома.

14 марта в Украине отмечают День добровольца, который был установлен в январе 2017 года. 14 марта 2014 года бойцы-добровольцы Самообороны Майдана прибыли в Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.

Теги: #киев #добровольцы #михайловская_площадь #марш
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