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17:18 23.08.2021

Глава МИД Австрии: Действия РФ по-прежнему подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины

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Глава МИД Австрии: Действия РФ по-прежнему подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины

Через семь лет после аннексии Крымского полуострова действия России все еще подрывают суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины, отмечает федеральный министр по европейским и международным делам Австрии Александр Шалленберг.

"Аннексия Крыма стала очень тревожной попыткой переписать современную историю. Через семь лет действия России все еще подрывают суверенитет, политическую независимость, целостность и территориальную целостность Украины", - сказал Шалленберг на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве в понедельник.

"Они угрожают безопасности и безопасности украинских граждан. Эти действия также ослабляют безопасность всех нас, потому что вопиющее нарушение международного права - это прямая угроза международному порядку, основанному на правилах. Это подразумевает, что мы руководствуемся не верховенством права, а законом джунглей", - добавил глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Шалленберг подчеркнул, что страны собрались для участия в Крымской платформе в Киеве для того, чтобы отправить простой сигнал о том, что "прав не тот, кто сильнее". Он указал, что международное сообщество не признало и не признает незаконной аннексии Крыма.

"Поэтому мы собрались здесь, чтобы сделать простое замечание вслух: этого не может быть и не должно быть. Мы не будем терпеть, когда одно государство угрожает суверенности другого, мы никогда не согласимся на нарушение международно признанных границ Украины. Наоборот, мы в очередной раз выступем за то, чтобы не признавать оккупацию, милитаризацию Россией Крыма, Азовско-Черноморского региона. Мы хотим заявить о системном нарушении прав человека, в частности крымских татар", - отметил Шалленберг.

Теги: #крым #австрия #крымская_платформа
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