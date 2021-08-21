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05:54 21.08.2021

ГАХК "Артем" досрочно выполнила гособоронный заказ

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ГАХК "Артем" досрочно выполнила гособоронный заказ

Государственная акционерная холдинговая компания "Артем" досрочно выполнила государственный оборонный заказ.

"Государственная акционерная холдинговая компания (ГАХК) "Артем", которая входит в состав Укроборонпрома, отгрузила в Военно-воздушные силы ВСУ партию неуправляемых авиационных ракет РС-80. Таким образом, предприятие досрочно выполнила государственный оборонный заказ", – сказано в сообщении на сайте Укроборонпрома в пятницу.

Неуправляемые авиационные ракеты РС-80 спроектированы конструкторским бюро ГАХК "Артем" для вооружения ударных и специальных вертолетов армейской авиации, а также боевых самолетов штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации ВСУ. Ракеты способны пробивать 400 мм брони по дальности запуска в 1300 - 5000 метров. Дальность поражения воздушных целей - до 4 км, наземных - до 7 км.

РС-80 предназначены для уничтожения живой силы противника, бронетехники, фортификационных сооружений и других целей. Для обеспечения наиболее эффективного поражения конструкторы ГАХК "Артем" предусмотрели оснащение РС-80 различными боевыми частями и детонаторами.

Неуправляемая авиационная ракета РС-80 поставлена на вооружение ВСУ. В октябре 2020 ГАХК "Артем" изготовила первую партию по заказу Министерства обороны Украины.

Теги: #артем #госзаказ
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