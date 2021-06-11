Политика

13:16 11.06.2021

В "Голосе" заявили, что Минобороны Украины снова срывает гособоронзаказ

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В "Голосе" заявили, что Минобороны Украины снова срывает гособоронзаказ

Министерство обороны Украины по состоянию на 31 мая заключило только один контракт по государственному оборонному заказу на 2021 год и подписало лишь 86 соглашений к государственным контрактам, заключенным еще в предыдущие годы, заявил заместитель председателя фракции "Голос" в Верховной Раде, секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

По мнению Костенко, такие результаты можно назвать срывом плана по оборонному заказу на этот год.

"Об эффективности работы Минобороны можно слагать легенды. После срыва государственного оборонного заказа прошлого года, время говорить о его срыве и в 2021 году. Полный провал работы ведомства", - цитирует депутата пресс-служба партии "Голос".

Парламентарий подчеркивает, что такие последствия повлекла несвоевременная разработка ведомствами необходимых подзаконных актов в 2020 году.

"Причиной того, что в июне 2021 года Минобороны заключило только один контракт на выполнение ГОЗа, стало то, что Минобороны и Минстратегпром несвоевременно разработали подзаконные акты во исполнение закона "О оборонных закупках", - добавил Костенко.

Теги: #минобороны #голос #госзаказ
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