Укроборонпром уже выполнил гособоронзаказ-2020 на 99%

За 11 месяцев 2020г предприятия государственного концерна "Укроборонпром" выполнили контракты по государственному оборонному заказу (ГОЗ) на 99%.

"Несмотря на задержку в финансировании ГОЗ более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась только во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями, на конец года ожидается 100% выполнения плана по государственному оборонному заказу", - говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

В КГ отметили, что на сегодня в рамках нынешнего ГОЗ выполняются 256 контрактов на сумму более 13 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Минобороны. В частности, 50 контрактов заключено по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 16 - по разработке ВВТ, 190 - по ремонту и восстановлению ВВТ.

53 контракта в рамках гособоронзаказа выполняются с опережением графика. По состоянию на ноябрь 2020г к выполнению государственного оборонного заказа привлечены 46 предприятий, входящих в состав "Укроборонпрома".

В общем заказчики уже получили 3950 новых, модернизированных и отремонтированных единиц ВВТ, из которых 2591 - ракетно-артиллерийское вооружение; 715 - радиолокационные станции, ПВО, средства связи, радиоборьбы и навигации; 587 - бронетанковая техника; 47 - авиационная техника и оборудование; 10 - военно-морская техника. Кроме того, предприятия "Укроборонпрома" отремонтировали и передали 1303 единицы двигателей и комплектующих.

"До конца 2020 года ожидается заключение государственных контрактов с Минобороны еще на 6,5млрд грн со сроками их выполнения в 2021 году", - говорится в информации.

В этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров - 10%, и частных производителей - 54%.