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11:49 30.04.2021

Частные вузы в Украине смогут осуществлять подготовку специалистов по госзаказу

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Частные вузы в Украине смогут осуществлять подготовку специалистов по госзаказу

Частные высшие учебные заведения смогут осуществлять подготовку специалистов по государственному заказу, сообщает Министерство образования и науки Украины.

"Впервые частные высшие учебные заведения смогут осуществлять подготовку младших бакалавров и бакалавров по государственному заказу. Таким учреждениям будет открыт доступ к модулю "Государственный заказ" Единой государственной базы по вопросам образования, если они подадут заявку в Министерство образования и науки до 24 мая 2021 года", - сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что в случае открытия доступа к Единой государственной базе по вопросам образования и получения мест государственного заказа учебное заведение должно будет соблюдать законодательство об индикативной себестоимости на всех уровнях, специальностях и формах получения высшего образования.

 

Теги: #частные_вузы #госзаказ
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