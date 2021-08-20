Президент Евросовета Мишель примет участие в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-летия Независимости Украины

Президент Европейского совета Шарль Мишель в ходе двухдневного визита Украину 23-24 августа примет участие в саммите Крымской платформы и торжествах по случаю 30-ти летия Независимости Украины.

Это следует из повестки дня президента, обнародованной в пятницу в Брюсселе.

В частности, ожидается, что 23 августа Мишель выступит на инаугурационном саммите Международной Крымской платформы и посетит офис Крымской платформы.

Кроме того, в этот же день президент Евросовета проведет ряд двусторонних встреч, в частности, с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном и президентом Северной Македонии Стево Пендаровски.

На следующий день, 24 августа 2021 Мишель примет участие в официальной церемонии по случаю 30-летия Независимости Украины.