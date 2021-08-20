СНБО ввел санкции против россиян, причастных к преследованию крымчан, а также против ряда СМИ – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против граждан РФ, причастных к преследованию граждан в оккупированном Крыму, а также против ряда зарегистрированных на оккупированных территориях СМИ, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"В данном решении есть представители, которые находятся на оккупированной территории Крыма. Это те судьи, которые судят незаконно граждан Украины, это генералитет и службы разведки РФ, это СМИ, которые зарегистрированы в Крыму, на временно оккупированной Донецкой и Луганской областях. Перечень достаточно большой и после выхода указа вы сможете с ними всеми ознакомиться", - сказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО Украины в пятницу.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины на телеграмм-канале, санкции в связи с нарушениями прав и свобод граждан на оккупированных территориях введены в отношении 6 физических лиц и одного юридического лица – Следственного изолятора №1 по Крыму и Севастополю.

"Также санкции вводятся в отношении 12 юрлиц, среди которых местные телеканалы из Крыма и Севастополя, информагентства и интернет-издания. Все они ведут информационную войну против Украины и являются активными участниками гибридной агрессии", - отмечают в СБУ.

Глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что Украина должна реагировать на очередные обыски и задержания крымских татар в Крыму, которые являются нарушениями норм международного права и преследованием коренного народа со стороны оккупационных властей.