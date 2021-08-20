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17:46 20.08.2021

Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

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Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №372/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 "О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины", сообщается на сайте главы государства в пятницу.

Как отмечается в сообщении, стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов. На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.

Согласно Стратегии, целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности ВСУ и других военных формирований в вооружении и военной технике.

Среди приоритетов развития ОПК Стратегия определяет техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения. Инновационная деятельность в оборонно-промышленном комплексе должна быть направлена ​​на обновление производственной базы с учетом новейших достижений научно-технического прогресса и перехода на новые виды специализации и организации производств.

Стратегия реализуется в три этапа. На первом этапе (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования ОПК. Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий. На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК. Также будет продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.

Теги: #президент #стратегия #опк
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