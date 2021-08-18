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15:07 18.08.2021

Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

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Самолет Минобороны ждет в Омане разрешения на эвакуацию украинцев и других граждан из Афганистана

Военно-транспортный самолет Ил-76МД, вылетевший с военного сектора аэропорта "Борисполь" (Киевская область) в Кабул (Афганистан) для эвакуации граждан, находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), сообщается на странице Генштаба ВСУ в соцсети Фейсбук.

"В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула, где ситуация остается частично неконтролируемой. Кроме того, еще не получено разрешение на взлет и безопасный выход самолета с территории Афганистана. Поэтому сейчас самолет Ил76МД находится в аэропорту Маскат (Султанат Оман), где ждет решения данных вопросов и разрешения на эвакуацию", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

Теги: #самолет #афганистан #минобороны
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