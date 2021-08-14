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15:11 14.08.2021

Открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителям в ходе протеста в центре Киева

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Открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителям в ходе протеста в центре Киева

Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

"Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в Нацполиции.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в настоящее время задержанных нет.

Теги: #уголовное_дело #протест #правоохранители #нацкорпус
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