Открыто уголовное дело за умышленное нанесение телесных повреждений правоохранителям в ходе протеста в центре Киева

Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Национальной полиции.

"Открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов", - сообщили в Нацполиции.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в настоящее время задержанных нет.