В Минобороны Украины прорабатывается вопрос достройки корабля "Владимир Великий" - Таран

Составляющие и комплектующие части корабля "Владимир Великий" проекта 58250 с целью их сохранения и дальнейшей достройки корабля будут перемещены на мощности одного из украинских судостроительных заводов, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, по словам главы ведомства, общая сумма уже вложенных средств в строительство и проектирование составляет почти 569 млн грн (при курсе 1 доллар - 8 грн).

"Сейчас совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу "фрегат". В таком формате в будущем "Владимир Великий" сможет заменить в боевом составе Военно-морских сил Вооруженных сил Украины "Гетьмана Сагайдачного", - отметил Таран.

Так, сейчас готовность "Владимира Великого" составляет 17%, а его элементы находятся на территории бывшего "Черноморского судостроительного завода".

В частности, изготовлено блоки 1-7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства. По последним оценкам, на достройку корабля необходимо около 8,3 млрд грн без учета боекомплекта.

Таран также отметил, что возможности достройки корабля тесно связаны с приобретением возможностей предприятий судостроительной отрасли Украины при изготовлении корвета класса "АДА" совместно с турецкой стороной, а процесс перемещения составляющих и комплектующих частей корабля продлится около 4 месяцев.