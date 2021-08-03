Зеленский подписал закон о переименовании Дня защитника в День защитников и защитниц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменения в ст.73 Кодекса законов о труде Украины" №1643-IX, который парламент принял 14 июля 2021 года, согласно которому название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняется на "День защитников и защитниц Украины".

"Документ будет способствовать гендерно сбалансированном освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащему чествованию воинов обоих полов. Ведь многие женщины наравне с мужчинами участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщается на сайте главы государства во вторник.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось, соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 14 июля 317 голосами. Согласно данным Министерства обороны Украины, опубликованных в пояснительной записке, службу в ВСУ проходит 31 тыс 757 женщин, около тысячи из них являются старшими офицерами, статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлено 9 тыс 916 женщинам, а 166 женщин-военнослужащих в период с 2014 года отмечены государственными наградами Украины.

Как известно, начиная с 14 октября 2014 года, в Украине ежегодно отмечается День защитника Украины. Этот праздник был основан указом президента №806/2014 от 14 октября 2014 года.