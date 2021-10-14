События

20:45 14.10.2021

Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии"

2 мин читать
Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о готовности защищать Украину и не позволять действующей власти пересечь "красные линии", сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Еще одна важная задача, с которым блестяще справились наши ветераны в декабре 2019 года - это держать "красные линии", которые не дадут действующей власти сползти обратно в Российскую империю, подписать капитуляцию, сдать Украину, сдать украинскую землю, так как они это сделали во время так называемого "отвода" или обязательств по так называемой "формуле Штайнмайера", - заявил Порошенко во время первых тактических сборах ГО "Res_Publika. Братья по оружию" в таборе "Бешенные птицы".

Он отметил, что благодаря украинским ветеранам в 2014 году удалось остановить "российского агрессора" и что делается "все возможное, чтобы отстоять свободу, независимость, двигать страну вперед в Европейский Союз, в НАТО".

По его словам, самым главные достижением предыдущей власти было развитие армии, но главные победы еще впереди.

"Когда нам подсовывали бумажки как "гарантию" украинского суверенитета, я говорил: надежным гарантом украинского суверенитета, независимости украинского государства являются Вооруженные силы Украины. И мы всегда будем начеку", - подчеркнул Порошенко.

Политик добавил, что не позволит разрушить то государство, которое начали строить в 2014 году.

Кроме того, Порошенко лично испытал в работе беспилотник военной аэроразведки.

Также лидер "Евросолидарности" поздравил украинских военнослужащих с Днем защитника Украины.

"Дорогие боевые побратимы и сестры, дорогие "братья по оружию", дорогие украинцы! В этот святой день я хочу поздравить вас с Днем защитников и защитниц. История этого дня украинской армии уходит корнями в тысячу лет. Сегодня праздник Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День УПА", - сказал Порошенко. 

Теги: #день_защитиника #порошенко #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:07 14.10.2021
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Донбассе

09:26 14.10.2021
Зеленский благодарит защитников и защитниц Украины за отвагу, героизм и самопожертвование

Зеленский благодарит защитников и защитниц Украины за отвагу, героизм и самопожертвование

20:05 13.10.2021
Кабмин предоставил "Антонову" госгарантии до 470 млн грн для строительства Ан-32

Кабмин предоставил "Антонову" госгарантии до 470 млн грн для строительства Ан-32

19:23 13.10.2021
Наступающий сезон гриппа может актуализировать проблему коинфекции COVID-19 и гриппа – эксперты

Наступающий сезон гриппа может актуализировать проблему коинфекции COVID-19 и гриппа – эксперты

18:09 13.10.2021
Украина присоединилась к Климатической коалиции министров финансов в рамках Ежегодных сборов МВФ и ВБ

Украина присоединилась к Климатической коалиции министров финансов в рамках Ежегодных сборов МВФ и ВБ

15:29 13.10.2021
Путин: опасно наращивать транзит через Украину - ее ГТС может "лопнуть совсем"

Путин: опасно наращивать транзит через Украину - ее ГТС может "лопнуть совсем"

15:14 13.10.2021
Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на оккупированных территориях Украины

Порошенко обсудил с главой ПА ОБСЕ ситуацию на оккупированных территориях Украины

21:06 12.10.2021
Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

Печерский суд избрал меру пресечения для Медведчука в виде домашнего ареста до 7 декабря

16:55 12.10.2021
Соглашение об "открытом небе" с ЕС даст предпосылки для снижения цен на авиаперелеты и расширит возможности для путешественников - глава "Украэроруха"

Соглашение об "открытом небе" с ЕС даст предпосылки для снижения цен на авиаперелеты и расширит возможности для путешественников - глава "Украэроруха"

16:24 12.10.2021
МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,5%

МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс

Мероприятия в честь Дня защитников и защитниц Украины в Киеве прошли без правонарушений

Заседание СНБО пройдет 15 октября

В Украине за сутки зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, выздоровело 7 630 человек, 412 умерло – Минздрав

Российские наемники 10 раз нарушили режим тишины на Донбассе за сутки, ранен украинский военнослужащий

ПОСЛЕДНЕЕ

Акция сторонников Саакашвили в Тбилиси завершилась мирно

Послы G7 приветствуют решимость президента Украины в проведении судебной реформы

Пожар возле Института урологии в Киеве ликвидирован

Байден в конце октября отправится в Европу на саммит G20 и конференцию по климату

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Донбасс

Мероприятия в честь Дня защитников и защитниц Украины в Киеве прошли без правонарушений

Полиция Норвегии назвала нападение в Конгсберге терактом

СБУ допросила боевика т.наз. "ЛНР", проводившего разведку оставленных позиций ВСУ

Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы мирного урегулирования на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА