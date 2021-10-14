Мы всегда готовы защищать Украину и не позволим власти пересечь "красные линии"

Пятый президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил о готовности защищать Украину и не позволять действующей власти пересечь "красные линии", сообщила пресс-служба "Евросолидарности".

"Еще одна важная задача, с которым блестяще справились наши ветераны в декабре 2019 года - это держать "красные линии", которые не дадут действующей власти сползти обратно в Российскую империю, подписать капитуляцию, сдать Украину, сдать украинскую землю, так как они это сделали во время так называемого "отвода" или обязательств по так называемой "формуле Штайнмайера", - заявил Порошенко во время первых тактических сборах ГО "Res_Publika. Братья по оружию" в таборе "Бешенные птицы".

Он отметил, что благодаря украинским ветеранам в 2014 году удалось остановить "российского агрессора" и что делается "все возможное, чтобы отстоять свободу, независимость, двигать страну вперед в Европейский Союз, в НАТО".

По его словам, самым главные достижением предыдущей власти было развитие армии, но главные победы еще впереди.

"Когда нам подсовывали бумажки как "гарантию" украинского суверенитета, я говорил: надежным гарантом украинского суверенитета, независимости украинского государства являются Вооруженные силы Украины. И мы всегда будем начеку", - подчеркнул Порошенко.

Политик добавил, что не позволит разрушить то государство, которое начали строить в 2014 году.

Кроме того, Порошенко лично испытал в работе беспилотник военной аэроразведки.

Также лидер "Евросолидарности" поздравил украинских военнослужащих с Днем защитника Украины.

"Дорогие боевые побратимы и сестры, дорогие "братья по оружию", дорогие украинцы! В этот святой день я хочу поздравить вас с Днем защитников и защитниц. История этого дня украинской армии уходит корнями в тысячу лет. Сегодня праздник Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День УПА", - сказал Порошенко.