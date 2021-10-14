Зеленский благодарит защитников и защитниц Украины за отвагу, героизм и самопожертвование

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины, поблагодарил военных за добросовестное выполнение военного, служебной и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

"Поздравляю нас с Днем защитников и защитниц Украины. Это всенародный праздник, который вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединилось с праздником Покрова и Днем Украинского казачества. В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг - с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора", – говорится в поздравлении на сайте главы государства в четверг утром.

Президент от имени Украинского народа поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Также Зеленский вспомнил о погибших за свободу и независимость Украины.

"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства", – подчеркнул президент.

"Наша вера, правда и победа как символы праздника Покрова всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу. Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и прочной Украины. Слава защитникам и защитницам Украины! Слава Украине!" – сказано в поздравлении.