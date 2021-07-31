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00:26 31.07.2021

Суд взял под стражу водителя, сбившего двух подростков в Харьковской области

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Суд взял под стражу водителя, сбившего двух подростков в Харьковской области

Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения 65-летнему водителю легкового автомобиля ВАЗ-2016, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух подростков в пгт.Вильча Харьковской области и скрылся с места происшествия.
"По решению Киевского районного суда города Харькова злоумышленник будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Как сообщалось, вечером 27 июля в пгт Вильча 65-летний водитель автомобиля ВАЗ 2106 сбил двух подростков 14 и 15 лет, которые шли по обочине дороги, после чего скрылся с места ДТП. Вскоре полицейские обнаружили автомобиль за пределами поселка в посадке. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения.
По данному факту проводится досудебное расследование по ч.1 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп #украина #суд
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