На Донбассе российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, зафиксирован пролет БПЛА – штаб ООС

Российские наемники с начала суток семь раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали, зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение суток, 24 июля, зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня. У населенных пунктов Новоалександровка и Золотое-4 враг применил противотанковые ракетные комплексы. Вблизи Водяного, что у Донецка, противник вел огонь из минометов 120-го калибра", - сказано в сообщении в Facebook.

Также неподалеку Пивденного, Широкино и Авдеевки враг обстрелял украинские позиции из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь. Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет", - отметили в штабе.