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19:38 19.07.2021

Ровенская АЭС вывела третий блок из текущего ремонта

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Ровенская АЭС вывела третий блок из текущего ремонта

Ровенская атомная электростанция (РАЭС) 19 июля в 14:10 подключила третий блок к энергосистеме страны после завершения текущего ремонта, сообщила пресс-служба станции.

Блок находился в текущем ремонте с 7 июля.

Таким образом, на вечер понедельника в работе находится 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №6 Запорожской АЭС длятся 93-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №1 Хмельницкой АЭС – 83-е сутки капитального планового ремонта, на блоке №5 Запорожской АЭС – 80-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 Южно-Украинской АЭС – 45-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Ровенская АЭС расположена на северо-западе Ровенской области в Вараше. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #ремонт #ровенская #аэс
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