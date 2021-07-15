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19:00 15.07.2021

Рада приняла в 1-м чтении законопроект о снижении подоходного налога для букмекеров и казино до 10%

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Рада приняла в 1-м чтении законопроект о снижении подоходного налога для букмекеров и казино до 10%

Верховная Рада приняла за основу законопроект с поправками в Налоговый кодекс о налогообложении азартных игр и лотерей №2713-д, который, в частности, предлагает снизить ставку налога на доход (валовой игровой доход) для организаторов азартных онлайн-игр с 30% до 10%.

Соответствующий законопроект в повторном первом чтении поддержали 252 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Законопроект также предлагает установить ставку указанного налога для деятельности по организации и проведению азартных игр в казино и залах игровых автоматов на уровне 12,5%, для букмекерской деятельности снизить ее с 18% до 5%. При этом законопроект также предлагает установить ставку налога на доход для выпуска и проведения лотерей на уровне 10%.

При этом проект закона предусматривает, что в случае его принятия организаторы азартных игр будут уплачивать налог на прибыль по общей ставке 18%, а выигрыши до 8 минимальных зарплат (48 тыс. грн) будут освобождаться от налога на доходы физлиц и военного сбора.

По мнению автора закона народного депутата Олега Марусяка, плата за лицензии на организацию и проведение букмекерской деятельности, на ведение деятельности по организации проведения азартных игр казино в интернете, а также за игорный автомат являются необоснованными. Законопроект предлагает отменить плату за лицензии, но и отказаться от нулевой ставки налога на доход.

Теги: #законотворчество #игорный #бизнес
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