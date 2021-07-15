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12:29 15.07.2021

В "Слуге народа" есть 226 подписей за кандидатуру Монастырского на пост главы МВД

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В "Слуге народа" есть 226 подписей за кандидатуру Монастырского на пост главы МВД

Депутатская фракция партии "Слуга народа" предварительно собрала необходимое количество подписей народных депутатов для выдвижения кандидатуры Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел, сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук.

"В 12:00 состоится заседание фракции по поводу кандидатуры Монастырского... Я убеждена, что есть точно больше чем 226 подписей (во фракции "Слуга народа" - ИФ). Я не видела ни одного члена фракции, который бы воздержался", - сказала Кравчук в комментарии журналистам в четверг.

Вместе с тем она объяснила, что, согласно законодательной процедуре, фракция "Слуга народа" на правах коалиции должна провести заседание, на котором собрать подписи для выдвижения кандидатуры на определенную должность, после чего направить необходимые документы премьер-министру, который внесёт соответствующее представление о назначении в Верховную Раду.

 

Теги: #слуга_народа #монастырский
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