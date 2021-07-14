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10:36 14.07.2021

Суд отпустил Семенченко под домашний арест

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Суд отпустил Семенченко под домашний арест

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения экс-нардепу Семену Семенченко с содержания под стражей на домашний арест, сообщается на странице Семенченко в Фейсбуке.

"Позитивное решение! Суд изменил меру пресечения на домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается", - говорится в сообщении.

Ранее были продлены сроки досудебного расследования по делу, и СБУ подавало ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 24 марта Служба безопасности Украины раскрыла и пресекла деятельность незаконного военизированного вооруженного формирования, так называемой "частной военной компании", деятельность которой была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

По данным следствия ГУ СБУ в г. Киев и Киевской области, организаторами деятельности группы были бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и агент Национального антикорруционного бюро Евгений Шевченко.

Поясняя, что именно инкриминируют бывшему народному депутату Украины Семену Семенченко и агенту Национального антикорруционного бюро Евгению Шевченко, начальник главка рассказал: "Семенченко в 2018 году совместно с Шевченко и при содействии других лиц, которых мы не разглашаем на сегодняшний день, организовали и осуществили регистрацию на территории одного из иностранных государств частной военной компании", - сказал Головаш.

Он уточнил, что СБУ инкриминирует Семенченко "не факт создания и регистрации ЧВК на территории иностранного государства, а тот факт, что он создал на территории Украины с 2018 года, возглавлял, обеспечивал снаряжением вместе с Шевченко незаконное воинское формирование (НВФ)".

Теги: #семенченко #домашний_арест
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