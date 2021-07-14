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10:00 14.07.2021

На въезд в Киев из-за жары вводят ограничение на движение большегрузного транспорта

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На въезд в Киев из-за жары вводят ограничение на движение большегрузного транспорта

На въезд в Киев вводится ограничение на движение большегрузного транспорта, вес которого превышает 24 тонны, из-за высокой температуры воздуха, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня, 14 июля, с 10:00 ограничат въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28 ° С. Ограничение осуществляется на всех подъездах к Киеву", - сказано в сообщении в Facebook.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно (ориентировочно до 22:00).

Теги: #транспорт #жара #ограничения
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