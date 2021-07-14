События

03:04 14.07.2021

ЕС призывает богатые страны активнее делиться вакцинами для борьбы с пандемией COVID-19

3 мин читать

Европейский союз призывает страны с более высоким уровнем достатка активнее делиться вакцинами с менее богатыми государствами, чтобы скорее справиться с пандемией COVID-19 в глобальном масштабе.

"Цена бездействия в смысле неспособности помочь вакцинировать весь мир будет намного выше для стран с развитой экономикой, чем то, что всем им вместе (иначе) придется потратить на это", - написал во вторник в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он привел данные ВОЗ, согласно которым к середине 2021 года в ЕС одной дозой прививки будут охвачены более 60% населения, в то время как среднемировой показатель составит всего 24%, а в странах с низким уровнем дохода - около 1%.

"В сотрудничестве с производителями вакцин мы работаем над увеличением моностей по производству вакцин в ЕС до более чем 3 миллиардов доз в год к концу 2021 года, - заявляет Боррель. - Это должно позволить нам делиться большим количеством доз".

"Однако другим партнерам также необходимо производить больше, чтобы присоединиться к совместному подходу к глобальной вакцинации", - подчеркивает он.

Автор блога отмечает, что спустя восемнадцать месяцев после начала пандемии уровень вакцинации в Европе быстро вырос, и поставленная весной Брюсселем цель вакцинировать в конце лета 70% населения выполняется. Число госпитализаций и смертность снизились, хотя уровень инфицирования в последние недели снова растет.

По словам Борреля, на глобальном уровне, главным образом из-за разрыва в темпах вакцинации, кризис не закончился. Пандемия усугубила социальные и экономические диспропорции в мире. Восстановление пойдет разными скоростями, и мир после COVID-19 рискует стать более неравным, что приведет к усилению геополитической напряженности. В этом контексте европейцы должны усилить помощь своим партнерам.

"Это не только моральный долг, - настаивает Боррель. - Это также в наших собственных интересах. Если некоторые страны и регионы останутся непривитыми, могут развиться новые штаммы, против которых существующие вакцины не действуют".

Он отмечает, что ЕС внес значительный вклад в разработку нового поколения мРНК-вакцин и, производя их 750 миллионов доз, является мировым лидером в этой области. Создание "Команды Европа" (Team Europe), в которую входят европейские институты, государства-члены ЕС и финансовые учреждения союза, помогло странам-партнерам с низким и средним уровнем доходов противостоять пандемии, предоставив им гибкую финансовую поддержку.

"ЕС сыграл ключевую роль в создании центра COVAX, и мы продолжим выступать за укрепление и реформирование ВОЗ, избегая при этом любой политизации науки", - обещал Боррель, отметив, что в начале пандемии "национальные рефлексы были доминирующей политический реакцией".

"Мы стали свидетелями геополитической "битвы нарративов", сначала с использованием дипломатии масок, а потом дипломатии вакцин, - напомнил он. - Ответ на пандемию часто интерпретировался как соревнование между соперниками и системами, и были развернуты масштабные кампании дезинформации, нацеленные на ЕС. У нас были трудности с освещением нашего глобального участия..."

 

Теги: #ес #мир #вакцины
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:08 13.07.2021
Зеленский провел встречу с Шефчовичем, отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и угрозу "Северного потока-2"

Зеленский провел встречу с Шефчовичем, отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и угрозу "Северного потока-2"

11:27 13.07.2021
Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно партнерства в сфере критического сырья и батарей

02:32 13.07.2021
США направили Молдове первую партию вакцины от СOVID-19 Johnson & Johnson

США направили Молдове первую партию вакцины от СOVID-19 Johnson & Johnson

11:57 12.07.2021
Перечень ковидных вакцин в Украине может расшириться после увеличения количества производственных площадок в мире

Перечень ковидных вакцин в Украине может расшириться после увеличения количества производственных площадок в мире

10:08 12.07.2021
Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами

Литва предложит ЕС ввести новые санкции против Беларуси из-за кризиса с мигрантами

09:23 12.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,8 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,8 млн

08:37 12.07.2021
ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

00:04 12.07.2021
Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

Зеленский: введение в эксплуатацию "Северного потока-2" напрямую грозит энергетической безопасности стран Евросоюза

09:16 11.07.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,4 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 186,4 млн

14:01 10.07.2021
ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

ЕС завершил поставку вакцины против СOVID-19 для вакцинации 70% своего взрослого населения

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор – Офис президента Украины

Рассмотрение представления о назначении Монастырского министром внутренних дел состоится 16 июля

Зеленский предлагает Монастырского на должность министра внутренних дел – нардеп Качура

Зеленский прибыл на заседание фракции "Слуга народа" в Раду

Зеленский провел встречу с Шефчовичем, отметил важность меморандума с ЕС о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и угрозу "Северного потока-2"

ПОСЛЕДНЕЕ

Блинкен заявил о готовности США принять меры "против хакеров в России"

На Буковине за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

Госдеп США отмечает, что у РФ и США совпадают интересы в определенных сферах, в частности, по климату

Госдеп США отмечает, что у РФ и США совпадают интересы в определенных сферах, в частности, по климату

В Киеве в среду, вероятно, пройдет всеукраинская акция протеста ветеранов МВД

Замглавы МВД Геращенко: кандидатура Монастырского на пост министра – одна из лучших в выборе

Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпинь провели первый телефонный разговор – Офис президента Украины

Фракция "Слуга народа" проведёт 17 июля закрытое мероприятие при участии президента и членов правительства - Арахамия

Арахамия считает, что в Раде будет более 300 голосов за назначение Монастырского министром внутренних дел

"Батькивщина" не позволила "протащить" закон о легализации каннабиса в Украине – Тимошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА