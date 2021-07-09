МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и предоставили ему содействие безопасно покинуть территорию Беларуси", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Николенко добавил, что МИД Украины призывает власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека.

"Рекомендуем также украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь", - отметил спикер.

3 июля украинец, имеющий вид на жительство в Беларуси, Павел Рабешко, был задержан в Столине, в Беларуси. Он был освобожден в тот же день. После этого он сообщил, что его пытали сотрудники КГБ.