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17:23 09.07.2021

МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

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МИД Украины осудило пытки над украинцем Рабешко в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине, заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и предоставили ему содействие безопасно покинуть территорию Беларуси", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Николенко добавил, что МИД Украины призывает власть в Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и гарантировать безусловное соблюдение основополагающих прав человека.

"Рекомендуем также украинцам взвешивать риски при планировании поездок в Беларусь", - отметил спикер.

3 июля украинец, имеющий вид на жительство в Беларуси, Павел Рабешко, был задержан в Столине, в Беларуси. Он был освобожден в тот же день. После этого он сообщил, что его пытали сотрудники КГБ.

Теги: #николенко #беларусь #украинец #пытки #мид
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