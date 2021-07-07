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22:53 07.07.2021

В США осудили убийство президента Гаити и готовы оказывать помощь

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В США осудили убийство президента Гаити и готовы оказывать помощь

В Соединенных Штатах Америки (США) осудили убийство президента Гаити Жовенеля Мойза  в ночь на среду и готовы оказывать необходимую помощь, заявил президент Джозеф Байден.

"Мы шокированы и опечалены, узнав об ужасающем убийстве президента Жовенеля Мойза и нападении на первую леди Гаити Мартин Моиз. Мы осуждаем этот чудовищный акт и готовы оказать помощь в продолжении нашей работы во имя безопасного и надежного Гаити", - сказано в сообщении Байдена в микроблоге Твиттер вечером в среду.

Ранее сообщалось, в Гаити в среду объявили военное положение и закрыли границы после нападения на президента Жовенеля Моиза, в результате которого он погиб.

В ночь на среду президент Гаити Жовенель Моиз был убит в своей резиденции. Согласно коммюнике правительства, нападение совершила группа неизвестных. Их до сих пор не задержали. Власти сообщали, что речь, вероятно, шла об иностранцах, разговаривавших на испанском и английском языках.

Жовенель Моиз был избран президентом Гаити в ноябре 2016 года и вступил в должность в феврале 2017 года.

Теги: #президент #сша #помощь #гаити
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