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20:37 07.07.2021

Кулеба предложил главе датской дипломатии заключить договор о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19

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Кулеба предложил главе датской дипломатии заключить договор о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом в Вильнюсе на полях 4-й Конференции по вопросам реформ в Украине, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел в среду.

"Глава украинской дипломатии предложил его датскому коллеге заключить соглашение Украины и Дании о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Дмитрий Кулеба также поблагодарил Кофода за решение правительства Дании передать Украине 500 тыс. доз вакцины от коронавирусы.

"Министры приветствовали начало деятельности Датско-украинской торгово-промышленной палаты в Копенгагене, что будет способствовать увеличению объемов торговли и инвестиций", - сообщают в министерстве.

Там отмечают, что Йеппе Кофод поддержал предложение Дмитрия Кулебы в ближайшее время провести бизнес-форум.

"Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепление обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрение возобновляемых источников энергии", - сообщают украинские дипломаты.

Они добавляют, что стороны уделили особое внимание противодействию воплощению геополитического проекта российского газопровода "Северный поток – 2".

Теги: #дания #встреча #дипломатия
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