АМКУ самостоятельно начал исследование рынка э/э в связи с признаками антиконкурентных согласованный действий

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по собственной инициативе начал исследование наличия или отсутствия в действиях участников рынка электроэнергии нарушений законодательства о защите экономической конкуренции, говорится в сообщении ведомства в понедельник вечером.

Согласно ему, к принятию такого решения привели существенные колебания объемов купли-продажи на рынке электроэнергии в последние несколько дней, в частности на рынке "на сутки вперед" (РСВ), причиной которых является уменьшение закупки ресурса на РСВ отдельными участниками на фоне роста объемов закупки на рынке двусторонних договоров (РДД).

Это в свою очередь привело к резкому – на треть – снижению цены в первые дни июля, отмечается в сообщении.

"По мнению специалистов АМКУ, к этим последствиям могло привести синхронное поведение определенных участников рынка электроэнергии", – отметили в комитете, добавив, что похожие действия происходят периодически, а значит могут быть умышленными.

Синхронность и периодичность таких действий приводят к снижению или росту цены на РСВ из-за уменьшения или увеличения спроса соответственно, а следствием этого является изменение структуры рынка, в том числе уровня конкуренции, разъяснили в АМКУ.

Как сообщалось, НКРЭКУ в ответ на резкое снижение цены на РСВ со 2 по 4 июля рекомендовала участникам рынка – как потребителям, так и производителям электроэнергии – не ориентироваться на РСВ как индикатив цены в двусторонних договорах, а использовать фиксированную цену, по которой продается и покупается ресурс.

Среди компаний, которые резко снизили спрос на РСВ, НКРЭКУ выделила "Д.Трейдинг" (группа ДТЭК), тогда как последняя отвергла обвинения и призвала регулятора срочно устранить манипуляции и спекуляции, искажающие, по мнению компании, реформу рынка электроэнергии Украины.

Объем РСВ 2 июля из-за снижения спроса уменьшился на 32,293 тыс. МВт-ч или на 40% (до 47,94 тыс. МВт-ч с 80,2 тыс. МВт-ч на 1 июля – ИФ). Вследствие этого средневзвешенная цена РСВ снизилась на 29% – до 1034,5 грн/МВт-ч (цена на 1 июля – 1450,65 грн/МВт-ч – ИФ). Одновременно наблюдается существенный рост объема РДД.

Позже на ночном заседании в воскресенье 4 июля НКРЭКУ установила минимальный прайс-кэп на рынке "на сутки вперед" на уровне 734,9 грн/МВт-ч до 8 июля включительно и ограничение на продажу э/э по двусторонним договорам в рамках одной вертикальной интегрированной компании (ВИК) в 50% месячного объема продажи.

Кроме того, регулятор обязал операторов систем распределения (ОСР) и оператора системы передачи (ОСП) покупать всю э/э на свои технологические затраты на РСВ, а также начал процесс расследования ситуации на рынке.