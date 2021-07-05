Участники зернового рынка и Минагрополитики подписали меморандум о взаимопонимании - ЕБА

Участники зернового рынка и Министерствомаграрной политики и продовольствия в понедельник подписали меморандум о взаимопонимании на 2021/2022 маркетинговый год (МГ, июль-июнь).

Как напомнила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) на сайте, этот документ стороны заключают ежегодно начиная с 2011 года для сохранения баланса между внутренним потреблением зерновых и экспортными возможностями Украины..

"Зерновой меморандум призван обеспечить предсказуемость и гибкость рынка в вопросах экспорта зерновых культур, которые являются важными факторами успешной экспортной деятельности. Ведь стабильность и прогнозируемость - приоритет для Украины и один из главных факторов национальной и продовольственной безопасности", - говорится в сообщении ассоциации.

По данным ЕБА, производство, переработка, экспорт зерновых и масличных культур дают существенные денежные поступления в госбюджет и являются важными секторами трудоустройства населения страны, а также играют важную роль в обеспечении продовольственной и финансовой стабильности государства.

"Практика таких договоренностей существует с 2011 года. Этот механизм позволяет экспортировать оптимальные объемы зерновых и зернобобовых без ущерба для внутреннего рынка, а также поддерживать продовольственную безопасность Украины. Для нас ценно, что подписанты течение этих лет добросовестно соблюдают оговоренные объемы", - прокомментировал подписание меморандума глава Минагрополитики Роман Лещенко в своем Telegram-канале.

Как сообщалось, в январе 2021 года Минэкономики и участники зернового рынка согласовали предельный объем экспорта кукурузы на 2020/2021 маркетинговый год (МГ) в размере 24 млн тонн и внесли соответствующие изменения в приложение к меморандуму о взаимопонимании между участниками зернового рынка.

Документ предусматривает взаимодействие участников рынка зерна, обмен информацией, осуществление мониторинга зернового рынка. В зерновом меморандуме на 2020/2021МГ, подписанный в августе прошлого года, содержалась согласованная позиция по экспорту пшеницы и ржи на уровне соответственно 17,5 млн тонн и 16 тыс. тонн.