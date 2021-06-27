В Таджикистане впервые после 10 января опубликованы данные о новых случаях заражения COVID-19

За прошедшие двое суток, 26 и 27 июня, в Таджикистане зарегистрирован 47 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в воскресенье вечером "Интерфаксу" в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты республики.

"По состоянию на вечер 27 июня общее число подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 13 тыс. 439 (23 новых факта было зарегистрировано в субботу и 24 - в воскресенье). Из этого числа излечились 13 тыс. 263 человека (98,9% от общего числа заболевших), в том числе 9 человек в субботу и 11 в воскресенье. С начала пандемии жертвами COVID-19 в стране стали 90 человек", - отметили в министерстве.

Первые заражения коронавирусом в Таджикистане Минздрав подтвердил 30 апреля 2020 года. Последний раз о выявленных заболевших сообщалось 10 января. Тогда коронавирус подтвердился у трех человек.

21 июня Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 в Таджикистане подтвердил очередную вспышку заболевания в стране. Отмечается, что основной причиной очередной вспышки заболевания является "халатность, несоблюдение определённых сроков самозащиты граждан, вернувшихся из-за границы, других рекомендаций, а также неиспользование масок".