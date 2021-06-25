"Евросолидарность" требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по вагнеровцам

Политическая партия "Европейская солидарность" требует вызвать президента Украины Владимира Зеленского на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу вагнеровцев, заявил лидер партии, пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко.

Как сообщает пресс-служба политсилы, Порошенко заявил, что после ряда самообличающих откровений Зеленского страна нуждается в правде и ответах.

"Вчера Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор оспариваемая им спецоперация таки готовилась, и четко дал понять, что именно он в момент ее свернул. Результат нам известен еще с лета 2020-го. Уроды из частной армии Вагнера избежали ответственности за убийства наших воинов и навсегда растворились в бескрайних российских просторах", - отметил Порошенко.

Он подчеркнул, что заявления и действия Зеленского подрывают доверие к украинским спецслужбам со стороны разведывательных органов наших евроатлантических партнеров, на формирование которой команда пятого президента потратила пять лет.

"Признание" Зеленского лишь подчеркнули, насколько острой является необходимость независимого расследования срыва спецоперации, особенно на фоне путаной рассказы о том, что именно он "предупредил" Лукашенко. И здесь нужна ясность. Общество должно знать правду", - заявил нардеп.

Он добавил, что следующей неделе "Европейская солидарность" вместе с партнерами потребует включить срыв спецоперации по задержанию "вагнеровцев" в предмет деятельности ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены.

"И пригласить на ее заседания Владимира Зеленского. Я буду только рад, если он сможет снять вопрос о роли в этой истории его лично и его окружения", - резюмировал Порошенко.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность главы Офиса президента Андрея Ермака к срыву так называемой операции по захвату "вагнеровцев", назвав идею такой операции "идеей других стран".

Он отметил, что в последний раз он общался с Александром Лукашенко, обсуждая вопрос задержанных вагнеровцев. "Когда "вагнеровцы" были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу, предупредил его, сказал, что мы готовы передать полную информацию об этих людях", - сказал президент.

Глава государства добавил, что Лукашенко сказал ему, что "не подведет" и "разберется". "Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло им это был последний наш разговор", - отметил Зеленский.

29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер", которые "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".