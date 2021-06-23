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15:26 23.06.2021

Спасатели завершили расчистку обвала грунта в Лебедевке Одесской области, погибшие и пострадавшие не обнаружены - ГСЧС

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Спасатели завершили расчистку обвала грунта в Лебедевке Одесской области, погибшие и пострадавшие не обнаружены - ГСЧС

Спасатели завершили работы по расчистке почвы на берегу моря вблизи с.Лебедевка в Одесской области, погибшие и пострадавшие не обнаружены, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В 14:35 работы по расчистке обвала грунта вблизи с.Лебедевка завершены. Под оползнем грунта погибших и пострадавших не обнаружено. Всего к поисковым работам было привлечено 1 единица техники, 41 человек, из них 23 спасателя, а также кинологическое отделение ГСЧС", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 22 июня на берегу моря возле села Лебедевка произошел оползень, рядом с базой отдыха "Жемчужина". По предварительной информации, под почвой могли находиться люди.

По прибытию к месту вызова спасателями было установлено, что произошел обвал грунта высотой 15 м, на площади около 450 кв.м. На месте происшествия были обнаружены вещи отдыхающих.

Теги: #лебедевка #оползень
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