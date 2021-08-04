Дорожники ликвидировали последствия оползня на трассе Киев-Одесса – "Укравтодор"

На участке трассы М-05 Киев - Одесса возле села Троицкое в Одесской области, где 15 июля из-за прошедших интенсивных дождей произошел оползень, пострадавший отрезок дороги уже восстановлен, сообщил "Укравтодор" на своей странице в Facebook.

Отмечается, что дорожники восстановили насыпь земляного полотна, устроили послойно георешетку и геотекстиль, восстановили дорожную одежду и нанесли разметку на отремонтированном покрытии.

По данным "Укравтодора", участок на 337-м километре трассы, на котором произошел оползень, был построен в 2006 году и с тех пор его состояние поддерживалось только в пределах эксплуатационного содержания.

В 2019-2020 годах было начато обновление дороги М-05 в Киевской и Черкасской областях. Одновременно за средства ЕБРР и ЕИБ и в рамках президентской программы "Большое строительство" будут восстановлены 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. На отдельных участках уже пройдены все подготовительные процедуры и вскоре, после проведения тендеров, здесь начнутся дорожно-восстановительные работы.

На восстановление 300 км дороги М-05 международные финансовые организации выделили EUR600 млн.

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков заявлял, что оползень на трассе М-05 вскрыл ряд недостатков трассы.

"Надо признать, что проблема глубже. Прошло уже более 15 лет с момента реконструкции дороги, эксплуатационные характеристики дороги исчерпаны. В этой ситуации с оползнем мы также видим, что сама дорожная основа была устроена некачественно", - писал Кубраков сразу после оползня на своей странице в Facebook.