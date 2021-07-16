Последствия оползня в Одесской области на автодороге Киев-Одесса будут устранены до 3 августа - Мининфраструктуры

Вследствие интенсивных дождей возник оползень с деформацией дорожного покрытия на автомобильной дороге М-05 Киев - Одесса, км 337 возле с. Троицкое (Подольский р-н Одесской обл.).

Согласно сообщению Министерства инфраструктуры Украины в пятницу, на месте события круглосуточно осуществляются восстановительные работы, правая полоса движения на этом участке перекрыта.

По словам министра Александра Кубракова, полностью работы планируется завершить до 3 августа.

Сейчас уже заменено более 2,200 тыс. куб. м переувлажненной почвы. Работают 10 ед. спецтехники. В разработке - инженерное решение для надежного укрепления насыпи.

Данный участок автодороги был построен еще в 2006 году. С тех пор Служба автомобильных дорог в Одесской области проводила работы только за счет эксплуатационного содержания.

В Мининфраструктуры напомнили, что обновление маршрута Киев - Одесса началось в рамках проекта "Большое строительство" в 2020 году. В том же году работы проводились в Киевской и Черкасской областях. В планах - обновление М-05 по всей протяженности.

В рамках кредитных соглашений с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком на капитальный ремонт 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях будет выделено около EUR600 млн, а также будет осуществлено софинансирование из средств Государственного бюджета Украины для покрытия расходов на уплату НДС.

В Мининфраструктуры отметили, что проектная документация уже утверждена, вскоре эти соглашения вступят в силу, после чего будут начаты работы.