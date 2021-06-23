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11:34 23.06.2021

Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку на эсминце Defender

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Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку на эсминце Defender

Силы специальных операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце "Defender" Королевского Военно-морского флота Великобритании, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сводная абордажная группа специальных операций (с украинской стороны - 73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого) провели совместную тренировку, где отработали абордажные действия на британском эсминце "Defender", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов.

"Это мероприятие в очередной раз доказало, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО", - подчеркивают в Минобороны.

 

Теги: #эсминец #тренировка #спецсилы
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