Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку на эсминце Defender

Силы специальных операций Украины, Великобритании и США провели совместную тренировку на британском эсминце "Defender" Королевского Военно-морского флота Великобритании, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Сводная абордажная группа специальных операций (с украинской стороны - 73-й морской центр специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого) провели совместную тренировку, где отработали абордажные действия на британском эсминце "Defender", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Также абордажные действия используются для освобождения кораблей от пиратов.

"Это мероприятие в очередной раз доказало, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО", - подчеркивают в Минобороны.