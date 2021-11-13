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15:42 13.11.2021

В акватории Черного моря ВМС Украины, США, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX

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В акватории Черного моря ВМС Украины, США, Турции и Румынии провели тренировку типа PASSEX

Украинские Военно-морские силы провели тренировку типа PASSEX с кораблями ВМС США, Турции и Румынии, сообщает служба по связям с общественностью командования ВМС Вооруженных сил Украины.

"В акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли участие в тренировках типа "PASSEX" с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. Среди прочих был задействован флагман 6-го флота США корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС – патрульный самолет P-8 "Poseidon" и вертолет. Всего в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС – патрульный катер Славянск и средний десантный корабль Юрий Олефиренко", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышением уровня совместимости с флотами Альянса.

Так, во время выполнения тренировки были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д.

 

Теги: #черное_море #тренировка #вмс
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