ПАСЕ в среду рассмотрит резолюцию о нарушении прав крымских татар во временно оккупированном Крыму – Кравчук

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду рассмотрит резолюцию о нарушении прав крымских татар в оккупированном Российской Федерацией Крыму, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"(…) в среду в ПАСЕ будет рассматриваться и голосоваться резолюция о нарушении прав крымских татар в оккупированном Крыму", - написала Кравчук в Фейсбуке.

По словам народного депутата, в этот же день состояться дебаты по ситуации в Беларуси.

Она также сообщила, что народные депутаты из постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ очно принимают участие в пленарной сессии.

Как сообщает сайт ПАСЕ, летняя пленарная сессия проходит 21-24 июня в Страсбурге в гибридном формате.