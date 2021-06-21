Овчарка Ирен разыскала злоумышленника на Донбассе

Гвардейская поисковая собака Ирен указала на местонахождение убийцы, который нанес ножевые ранения женщине в ходе семейно-бытового конфликта и скрылся с места преступления.

20 июня личный состав группировки Национальной гвардии Украины задействовали в поисках преступника в населенном пункте Зеленый Гай Донецкой области. "Во время бытовой ссоры мужчина нанес ножевые ранения женщине, которые привели к ее смерти. Сам убийца … скрылся в неизвестном направлении. Для его розыска были привлечены гвардейцы со служебными собаками", - сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Розыскная собака Ирен безошибочно указала на окраину, где скрывался подозреваемый.

Военнослужащие оперативно-тактической группировки Национальной гвардии Украины "Восток" задержали подозреваемого и передали сотрудникам Национальной полиции.