В Житомирской области задержали самолет, незаконно прилетевший из Румынии

Украинские пограничники задержали вблизи Бердичева (Житомирская обл.) самолет, который незаконно пересек украинско-румынскую границу, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в четверг.

"Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину. Оперативные сотрудники Госпогранслужбы установили место вероятного приземления нарушителей - аэродром неподалеку от Бердичева Житомирской области. На место, подготовленное для посадки воздушного судна, прибыли сотрудники оперативно-розыскного подразделения Житомирского пограничного отряда", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после приземления самолета правоохранители выдвинулись для задержания.

"Заметив приближение пограничников, воздушное судно снова начало движение и поднялось в воздух. Вскоре сотрудники Житомирского отряда задержали на аэродроме лицо, которое с земли координировало действия экипажа самолета. После чего Ан-2 снова совершил посадку", - сообщают пограничники.

Они уточняют, что на борту самолета были три человека, которых также задержали. Также при осмотре места происшествия обнаружены радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

"По данному факту в компетентные органы направлено сообщение об обнаружении правонарушения по признакам ст.334 УК "Нарушение правил международных полетов" и ст.332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Обстоятельства правонарушения выясняются", - резюмируют в Госпогранслужбе.