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19:37 15.06.2021

В Киевской области разоблачили незаконную продажу вакцины от СOVID-19, выделенной для пациентов интерната

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В Киевской области разоблачили незаконную продажу вакцины от СOVID-19, выделенной для пациентов интерната

В Киевской области под процессуальным руководством Бучанской окружной прокуратуры разоблачен факт присвоения вакцин против коронавирусной болезни СOVID-19, предназначенной для вакцинации незащищенных слоев населения.

"По данным следствия, должностные лица одного из психоневрологических интернатов с гериатрическим отделением, получив в рамках механизма COVAX вакцину для незащищенных слоев населения, вместо прививки пациентов интерната продавали ее третьим лицам за деньги. Всего правоохранителями зафиксировано 14 таких случаев", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

На данный момент проведен ряд обысков, в том числе в интернате и в административных помещениях объединенной территориальной громады. Изъята медицинская и другая документация.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются все лица, причастные к совершению преступления.

Теги: #продажа #вакцины
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