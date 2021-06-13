Порошенко: Освобождение Мариуполя стало началом контрнаступления, благодаря которому 2/3 Донбасса были спасены от бандитов и мародеров

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко поздравил жителей г.Мариуполь Донецкой области с седьмой годовщиной освобождения от российских наемников и напомнил, что благодаря контрнаступлению тогда удалось освободить две трети оккупированного Донбасса, сообщается на сайте политсилы в воскресенье.

"7 лет назад мы разрушили сценарий Путина (президент РФ Владимир Путин – ИФ) и выбили "русский мир" из Мариуполя. Это было начало большого наступления на российского агрессора и его террористов. Я горжусь тем, что отдал приказ на контрнаступление, благодаря которому две трети оккупированного Донбасса были освобождены, спасены от бандитов, мародеров и преступников", - сказал Порошенко.

По его словам, в 2014 году были приложены максимальные усилия, чтобы освободить Мариуполь и не допустить гибели мирных жителей. "Хочу отметить очень хорошую организацию тех процессов. Мариуполь выстоял. Те времена стали решающими для украинского Приазовья", - подчеркнул политик.

Он поблагодарил военнослужащих и жителей города, отметив их мужество, и "всех, благодаря кому в город пришел мир". "Вечная слава героям, которые погибли в боях, и которые сейчас продолжают защищать Украину от врага! Слава Украине! И слава украинскому Мариуполю", - резюмировал Порошенко.