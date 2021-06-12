В Москве запретили обслуживание посетителей в ресторанах-кафе и зрелищно-развлекательные мероприятия ночью

Московские кафе и рестораны вновь не будут обслуживать посетителей в ночное время из-за роста числа заболевших COVID-19 в столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"В организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23.00 до 6.00", - написал Собянин в своем блоге.

Он добавил, что исключением станет обслуживание на вынос.

Ограничение действует с 13 июня по 20 июня.

Согласно тексту соответствующего указа мэра Москвы, также в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке в указанное время приостанавливается "проведение зрелищно-развлекательных мероприятий".

Кроме того, в Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 c 15 по 19 июня объявлены нерабочими днями, согласно указу Собянина.

"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 г. с сохранением заработной платы для работников", - написал Собянин в блоге.