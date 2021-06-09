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12:56 09.06.2021

Госсекретарь США: У Украины есть все инструменты для продвижения к членству в НАТО

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Госсекретарь США: У Украины есть все инструменты для продвижения к членству в НАТО

У Украины есть все инструменты, необходимые для продвижения к членству в НАТО, отмечает государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. В настоящее время у нее есть все необходимые инструменты, потому что с момента создания Плана действий по членству был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы помочь странам подготовиться к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, от которой Украина получает выгоду. По нашей оценке, у Украины есть все инструменты, которые необходимы для дальнейшего движения в этом направлении. И поэтому мы работаем с ней практически ежедневно", - сказал Блинкен на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям, сообщается на сайте сенатора США Роба Портмана.

Он подчеркнул, что само ПДЧ должно быть одобрено при полном согласии с другими членами НАТО. "Я думаю, что есть некоторые страны, которые сейчас менее поддерживают, чем другие. Но независимо от ПДЧ, у Украины есть инструменты, необходимые для продвижения вперед к тому, чтобы быть готовой к членству в будущем", - добавил госсекретарь.

В то же время Блинкен указал на важность борьбы с коррупцией в Украине.

"Другая часть этого, однако, как вы знаете, учитывая все время и инвестиции, которые вы вложили в это, так же важна, как и ее подготовка в военном, стратегическом плане, это подготовка, касающаяся хорошего управления и борьбы с агрессией, которая разъедает Украину изнутри, и это коррупция и система, которая эффективно работает для борьбы с ней. Так что нам также нужно видеть от Украины постоянный прогресс на этом уровне", - пояснил он.

Теги: #украина #нато #блинкен
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