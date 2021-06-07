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11:19 07.06.2021

Арахамия обсудил с конгрессменом Смитом вопросы сотрудничества Украины и США

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Арахамия обсудил с конгрессменом Смитом вопросы сотрудничества Украины и США

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и представитель Конгресса США Адриан Смит обсудили ряд вопросов двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба партии.

"Во время онлайн-встречи со Смитом обсуждались вопросы, которые являются приоритетными для Украины в отношениях с США – это, в частности, санкции со стороны США на строительство газопровода "Северный поток – 2", движение Украины к членству в НАТО, предоставление США остатков вакцин от COVID-19, а также возможность встречи президентов США и Украины", – отмечается в сообщении.

По словам Арахамии, конгрессмен Смит неоднократно подчеркнул, что взаимодействие США и Украины только усиливается. США полностью будет поддерживать и помогать Украине в борьбе с российской агрессией.

Руководитель фракции "Слуга народа" пригласил Смита и других представителей Конгресса США приобщиться к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Теги: #конгрессмен #общение #арахамия
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