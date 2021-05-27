Киевлянин пытался "продать" полтавскому предпринимателю должность в Госинспекции градостроительства, но был задержан – ГБР

Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Полтаве разоблачили жителя Киева, который пытался мошенническим способом заработать на предпринимателе из Полтавы, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

По данным следствия, киевлянин заверил предпринимателя, что за $200 тыс поможет ему возглавить Северо-восточное межрегиональное Главное управление Государственной инспекции градостроительства Украины. При этом мошенник не имел для этого никаких возможностей.

ГБР задержало киевлянина 26 мая на одной из центральных улиц Полтавы во время передачи средств. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Сейчас ведется следствие, устанавливается причастность к совершению уголовного преступления других лиц, в том числе правоохранительных органов.