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20:37 26.05.2021

Посольство Украины в Израиле завершило эвакуацию своих граждан из сектора Газы - эксперт

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Посольство Украины в Израиле завершило эвакуацию своих граждан из сектора Газы - эксперт

В среду, 26 мая, украинское посольство в Израиле завершило эвакуацию своих граждан из сектора Газы, сообщил на своей странице в Facebook журналист Шимон Бриман, эксперт по израильско-украинским отношениям.

Он отметил, что подготовкой операции занимался лично посол Евгений Корнийчук.

"Вместе с этой группой украинцев спецрейсом Каир-Киев вылетели несколько граждан Молдовы и Болгарии. МИД и МЧС Украины в эти минуты готовят автобусы, чтобы оперативно развезти украинцев Газы в Харьков, Одессу, Херсон, Днепр и Запорожье", - написал Бриман.

Он также рассказал, что семья из Беларуси, которая сначала планировала покинуть сектор Газы вместе с группой украинцев, после того, как Лукашенко обвинил ХАМАС в угрозе подрыва самолета Ryanair, сбежала в Каир, не дожидаясь эвакуации.

 

Теги: #эксперт #посольство #израиль
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