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10:07 26.05.2021

Украина поздравляет Грузию с Днем независимости

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Украина поздравляет Грузию с Днем независимости

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют о намерениях развивать стратегическое партнерство с Грузией и объединять усилия для европейской и евроатлантической интеграции обеих стран.

"Поздравляем дружественную Грузию с Днем независимости! Настроены на дальнейшее развитие стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Объединяем усилия для европейской и евроатлантической интеграции наших стран!", - говорится в поздравлении украинского внешнеполитического ведомства, опубликованном в Twitter в среду.

В свою очередь, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также разместил поздравления в адрес Грузинского государства в Twitter.

"Поздравляю Грузию - надежного друга и стратегического партнера Украины - с Днем независимости! Желаю процветания и успехов! Наши государства имеют много общего - европейские и евроатлантические устремления. Уверен, вместе мы этого достигнем!", - написал спикер.

Теги: #грузия #поздравление #независимость
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