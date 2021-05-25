Минск пригласил IСAO, IATA, EASA, ЕС и США участвовать в расследовании инцидента с самолетом Ryanair

Департамент по авиации Минтранса Беларуси пригласил представителей Международной организации гражданской авиации (ICAO), Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и авиационных администраций ЕС и США для расследования инцидента с самолетом Ryanair.

"Для изучения обстоятельств случившегося Департамент по авиации пригласил представителей IСAO, IATA, EASA, а также представителей авиационных властей гражданской авиации ЕС и США", - говорится в сообщении департамента.