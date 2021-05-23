В Бангладеш снят запрет на поездки в Израиль

Власти Бангладеш сняли ограничения для граждан страны на поездки в Израиль, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на израильский МИД.

"Замечательная новость! Бангладеш снял запрет на поездки в Израиль. Мы приветствуем этот шаг, и я призываю власти Бангладеш двигаться вперед и установить дипломатические отношения с Израилем ради блага и процветания обоих народов", - цитирует издание сообщение, которое опубликовал в Твиттере заместитель генерального директора отдела азиатского и тихоокеанского региона МИД Израиля Гилад Коэн.

К сообщению приложены фотографии двух паспортов Бангладеш - старого и нового. В старом на специальной страничке написано, что "паспорт действителен во всех странах мира, кроме Израиля", в новом упоминания об Израиле нет.

The Jerusalem Post цитирует министра внутренних дел Бангладеш Азадуззамана Хана, который подтвердил местным журналистам, что отныне власти страны действительно не будут как-либо специально выделять Израиль для владельцев бангладешских паспортов.

Ранее жители страны, посетившие Израиль, рисковали быть арестованными по обвинению в измене.