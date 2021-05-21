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15:31 21.05.2021

Европейский сертификат COVID поддержит свободу перемещения в ЕС и ряд секторов экономики, считают в ЕК

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Европейский сертификат COVID поддержит свободу перемещения в ЕС и ряд секторов экономики, считают в ЕК

Достигнутое накануне соглашение Европарламента и Совета ЕС гарантирует всем гражданам Евросоюза обладание к лету европейским цифровым сертификатом COVID, заявил в пятницу в Брюсселе член Европейской комиссии (ЕК) по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы работали для того, чтобы европейским гражданам было проще перемещаться внутри Европейского союза при полной санитарной безопасности. Этот инструмент позволит также поддержать сектора экономики, зависящие от свободы перемещения", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, представляя прессе договоренность законодателей ЕС по сертификату.

Он объяснил основные характеристики европейского цифрового сертификата COVID. Начиная с 1 июля, будут сертифицироваться три типа данных: вакцинация, отрицательный тест на коронавирусную инфекцию, выздоровление после заболевания COVID-19.

Это будет бесплатный сертификат для всех граждан Европейского союза, которые смогут получить его либо в цифровом формате, либо в распечатанном на бумаге виде.

При этом член ЕК отметил, что для обеспечения доступных цен на проведение тестов Еврокомиссия выделит дополнительно 100 млн евро государствам-членам ЕС.

"Важно также подчеркнуть: регламент особо оговаривает, что государства-члены должны избегать вводить дополнительные ограничения на поездки для обладателей этих сертификатов COVID, кроме случаев, когда такие меры необходимы для защиты общественного здравоохранения и являются пропорциональными", - заявил Рейндерс.

По его словам, "государства-члены могут принять решение использовать европейский сертификат на национальном уровне, если это допускается национальным законодательством".

Еврокомиссар отметил, что все государства-члены должны быть готовы в течение июня обладать возможностью выдавать сертификаты к моменту вступления в силу европейского регламента 1 июля. Для этого Еврокомиссия выделила по 1 млн евро каждому государству-члену и продолжает оказывать им необходимую техническую поддержку.

Отвечая на вопросы, он объяснил, что подготовленный Еврокомиссией текст законопроекта предусматривает, что государства-члены должны принимать сертификаты по вакцинации, сделанной всеми разрешенными Европейским агентством лекарственных средств вакцинами. "Что касается вакцин, разрешенных только на национальном уровне, государствам-членам решать, соглашаться с ними или нет", - добавил Рейндерс.

Относительно срока действия сертификата, он ответил, что эта категория будет оставаться в процессе дальнейшей работы. Это связано с изучением продолжительности эффекта вакцинации и подтверждением полного выздоровления от болезни - аспектами, по которым пока нет абсолютной уверенности.

Еврокомиссар также подчеркнул, что сертификат - это всего лишь инструмент, свидетельство статуса: вакцинации, теста, выздоровления. Поэтому гражданин, например, может требовать сертификат даже при наличии у него лишь первой дозы вакцины.

Теги: #ес #сертификат #covid
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