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14:18 21.05.2021

Дело "Роттердам+" закрыто в четвертый раз, НАБУ оспорит решение прокурора САП

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Дело "Роттердам+" закрыто в четвертый раз, НАБУ оспорит решение прокурора САП

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) оспорит решение прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) об очередном закрытии дела "Роттердам+".

"Решение нового старшего группы прокуроров Дениса Демкива о закрытии, так называемого, дела "Роттердам+" 20 мая 2021 года вызывает сомнения в его объективности. (…) НАБУ оспорит решение о закрытии дела к и.о. руководителя САП", – сообщается на странице НАБУ в Facebook в пятницу.

Согласно сообщению, решение о закрытии дела было принято в нерабочее время, без консультаций с детективами и надлежащего изучения его материалов.

"Судьбу дела "Роттердам+" должен решить суд. Только так можно исследовать полноту и убедительность собранных детективами НАБУ доказательств и предоставить им справедливую оценку", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в начале мая заявила об отсутствии рабочей коммуникации между детективами НАБУ и прокурорами САП в деле "Роттердам+" и замене старшего группы прокуроров Виталия Пономаренко в этом уголовном производстве.

При этом Венедиктова подчеркнула, что не намерена "игнорировать статус этого дела и степень его чувствительности для гражданского общества".

Прокурор САП Пономаренко трижды принимал решение о закрытии уголовного производства в отношении должностных лиц регулятора НКРЭКУ известного как "дело "Роттердам +". В октябре 2020 года дело возобновил Высший антикоррупционный суд, в январе и апреле 2021 года – и.о. главы САП.

Теги: #роттердам #набу #сап
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